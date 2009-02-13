Відеоігри не шкідливі для дітей

Європейський парламент не знайшов доказів того, що відеоігри є шкідливими для дітей, пише The Guardian. Навпаки, багато проектів допомагають юним геймерам набути різних корисних навичок. У звіті Європарламенту наголошується, що ігри можуть розвивати стратегічне, творче і нестандартне мислення, а також навчають взаємодіяти з іншими людьми.

На думку фахівців у сфері комп`ютерних ігор та психологів з Франції, Німеччини, Голландії і США, ігри чинять позитивний вплив на дітей. У звіті наголошується, що європейським школам варто використовувати їх в навчальних цілях. Також Європарламент радить детально розповісти самим учням і їх батькам про користь і шкоду відеоігор.

Представники Європейського парламенту визнають, що в деяких випадках жорстокі ігри можуть провокувати агресивну поведінку. Проте наразі ніхто не зміг довести, що подібні проекти гарантовано чинять негативний вплив на геймерів. Тому чиновники не вбачають підстав для того, щоб забороняти їх продаж на законодавчому рівні.

Лента.ру