Пірати, що захопили "Фаїну", діяли за наводкою з Одеси

Суховантаж "Фаїна", що перевозив українську зброю, був захоплений сомалійськими піратами "за наводкою" з Одеси, пише газета “Комерсант”, посилаючись на джерела в Службі зовнішньої розвідки України.

У розпорядження "Ъ" потрапила довідка, підготовлена СЗР України для інформування держорганів про звільнення судна "Фаїна". У ній викладено проблеми, що виникали при виконанні роботи. "Питання силового варіанту було зняте з самого початку через високу вірогідність людських жертв, а також у зв`язку з обмеженою готовністю України до проведення таких операцій за кордоном", — наголошується у вступній частині документа. Далі в ньому констатується, що мирні переговори з піратами були ускладнені "чинником вантажу" — як відомо, судно перевозило зброю з України до Кенії. Цей момент, за визнанням співрозмовників "Ъ" у СЗР, сильно ускладнював переговори з піратами.

"Ряд іноземних спецслужб, зокрема з провідних держав, вживали заходи, спрямовані на блокування і затягування переговорів з метою витіснити Україну з африканських ринків озброєння", — йдеться в документі. Чиє саме втручання ускладнювало переговори з піратами, в довідці не уточнюється, проте джерело "Ъ" в СЗР України стверджує, що йдеться про російські спецслужби. Причому, за його словами, щодо цього є докази.

Далі в доповіді СЗР констатується, що переговори про виплату викупу піратам неодноразово зривалися через втручання сторонніх. Співрозмовники "Ъ" у відомствах, які брали участь у переговорах про звільнення "Фаїни", говорять про десятки інцидентів, через які переговорний процес зривався. Зокрема, в прес-службі СЗР стверджують, що "випадків втручання третіх осіб в переговори було близько 30, і щоразу це заважало процесові". У неофіційних розмовах представники спецслужб вказують на два "найбільш кричущих випадки". "Судновласник зібрав $2 млн., і пірати були готові на угоду. Але потім з Києва до них надійшла інформація про те, що влада України може запропонувати більше. І пірати, звісно, захотіли більше", - розповів співрозмовник "Ъ".

"Втручалися і українські політичні сили. Але я не хотів би уточнювати, про які саме партії йдеться", - сказав "Ъ" голова прес-служби СЗР Олександр Скрипник. Як з`ясувалося, збором викупу, зокрема, займалася Партія регіонів України. "Ми справді збирали гроші, - сказала "Ъ" депутат-регіонал Інна Богословська. — Тоді йшлося про те, що потрібний викуп у розмірі $8 млн. І ми надавали підтримку і зробили свій внесок".

Але більше за все угоді шкодили витоки секретної інформації з кризового штабу. "Бувало, що буквально одразу після закінчення нашої наради про ухвалені рішення ставало відомо піратам. Очевидно, що хтось у найвищих ешелонах влади в Києві був причетний до цієї історії", - скаржився в розмові з "Ъ" один з представників кризового штабу. Крім того, за його словами, спецслужбами вже встановлено, що, як тільки "Фаїна" вирушила з одеського порту у напрямі Африки, з Одеси з номера грузинського мобільного оператора був зроблений дзвінок на телефон піратів. "Пірати знали, що йтиме корабель із зброєю, і чекали саме його", — уточнив співрозмовник "Ъ".

Встановити і знешкодити "крота" українським спецслужбам не вдалося. У результаті СЗР ухвалила відмовитися від взаємодії з кризовим штабом і останні два тижні не надавала йому інформацію. "Ми працювали безпосередньо, без посередників. Виконуючи доручення глави СЗР, ми відмовлялися надавати дані навіть Гавришу (перший заступник секретаря РНБО, голова кризового штабу. — "Ъ")", — розповів співрозмовник "Ъ" в СЗР. За його словами, найближчим часом може бути ініційоване розслідування з метою виявлення "крота".