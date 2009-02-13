Нацбанк запровадив тимчасову адміністрацію ще в одному банку

Національний банк України запровадив тимчасову адміністрацію ТОВ КБ «Західінкомбанк» (Луцьк).

Про це сказано в листі НБУ №47-212/2787 від 13 лютого.

Згідно з наданою УНІАН інформацією, тимчасову адміністрацію запроваджено 13 лютого на рік, тимчасовим адміністратором призначено Валентину МАЛЮТІНУ.

З метою створення сприятливих умов для відновлення платоспроможності банку Нацбанк запровадив мораторій на задоволення вимог кредиторів фінустанови терміном на 6 місяців.

Довідка УНІАН. ТОВ КБ «Західінкомбанк» засновано 1993 року, на сьогодні входить до групи невеликих банків України.

Активи банку на 1 січня ц.р. становили 1,321 млрд. гривень, кредитний портфель – 1,299 млрд гривень, власний капітал - 178,854 млн. гривень.

Чистий прибуток банку за підсумками 2008 рік становив 22,719 млн. гривень.

За даними Національного банку України, станом на 1 січня 2009 року Василь ГАВРИЛИШИН володів 89,81% акцій фінустанови.