У Дніпродзержинську опалювальний сезон може завершитися 1 березня

У Дніпродзержинську через борги населення перед підприємствами теплокомуненерго опалювальний сезон може завершитися 1 березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпродзержинської міськради.

На сьогодні поточні борги населення за послуги з теплопостачання становлять 30 млн. грн., що майже в 3,5 рази більше, ніж у минулому році. Через таке стрімке зростання боргу газопостачальні організації повідомили про припинення надання Дніпродзержинську лімітів газу.

За інформацією прес-служби, міський голова Дніпродзержинська Ярослав КОРЧЕВСЬКИЙ заявив, що відтепер заробітна плата працівників комунальних підприємств та структурних підрозділів виконкому міської ради, які повинні організувати роботу із забезпечення платежів населення, залежатиме від рівня сплати за теплопостачання.

«Ми розуміємо, що це жорсткі заходи, але іншого виходу в нас немає», - заявив Я.КОРЧЕВСЬКИЙ.

Також міський голова попередив про вжиття відповідних заходів щодо тих посадових осіб, які не змогли організувати роботу із забезпечення своєчасних платежів за спожите тепло.

Населення Дніпродзержинська становить 252 тис. жителів.