Банкіри назвали трьох кандидатів на посаду Пинзеника
15:52, 13 лютого 2009Суспільство
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А можна й суміщати...
|Сергій Тігіпко
Таку думку УНІАН висловили опитані топ-менеджери українських банків.
Зокрема, один із них зазначив, що за умови, якщо людина, яка очолить Мінфін, матиме фінансову освіту і досвід, то, можливо, вона суміщатиме посади міністра фінансів і віце-прем`єр-міністра.
Як повідомляв УНІАН, 12 лютого В.ПИНЗЕНИК написав заяву про звільнення з посади міністра фінансів України.
Сьогодні, 13 лютого, секретаріат Кабінету міністрів зареєстрував заяву В.ПИНЗЕНИКА про відставку і направив її до Верховної Ради, повідомив керівник Апарату прем`єр-міністра Михайло ЛЕВИНСЬКИЙ.
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