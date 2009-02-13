Банкіри назвали трьох кандидатів на посаду Пинзеника

На думку українських банкірів, у разі відставки міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА цей пост може обійняти екс-міністр фінансів Ігор ЮШКО, екс-глава Національного банку Сергій ТІГІПКО або екс-міністр фінансів Ігор МІТЮКОВ.

Таку думку УНІАН висловили опитані топ-менеджери українських банків.

Зокрема, один із них зазначив, що за умови, якщо людина, яка очолить Мінфін, матиме фінансову освіту і досвід, то, можливо, вона суміщатиме посади міністра фінансів і віце-прем`єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого В.ПИНЗЕНИК написав заяву про звільнення з посади міністра фінансів України.

Сьогодні, 13 лютого, секретаріат Кабінету міністрів зареєстрував заяву В.ПИНЗЕНИКА про відставку і направив її до Верховної Ради, повідомив керівник Апарату прем`єр-міністра Михайло ЛЕВИНСЬКИЙ.