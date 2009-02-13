Студенти відмовилися від присвоєння Донецькому університету імені Стуса

Конференція представників органів студентського самоврядування Донецького національного університету проголосувала проти присвоєння вишу імені поета Василя Стуса.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі університету, згідно з результатами голосування, проти присвоєння університету імені В.Стуса проголосували 177 представників зі 187.

Конференція також не підтримала пропозицію про присвоєння університету імені колишнього першого секретаря Донецького обкому Компартії УРСР Володимира Дегтярьова. Проти цієї пропозиції проголосували 163 чол. зі 187.

Разом з тим, пропозиція залишити назву університету без змін підтримав 181 представник студентського самоврядування ДонНУ.

У прес-центрі зазначили, що напередодні за два дні в рамках акції збору підписів "За національний!" проти присвоєння університету імені будь-кого студенти зібрали 5,5 тис. підписів.

Конференція також прийняла звернення колективу студентів і аспірантів ДонНУ до Президента України, голови Верховної Ради, міністра освіти і науки, в якому висловлюється віра у те, що керівники країни з розумінням поставляться до права студентства "самостійно, без підказки владних структур або адміністрацій визначитися з приводу назви нашої альма-матер".

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив міністрові освіти і науки Івану ВАКАРЧУКУ і голові Донецької облдержадміністрації Володимиру ЛОГВИНЕНКУ розглянути в найкоротші терміни ініціативу студентського самоврядування про присвоєння Донецькому національному університету імені Василя Стуса.