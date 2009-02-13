Населення Донецької області за рік скоротилося майже на 40 тисяч

Чисельність наявного населення Донецької області протягом 2008 року зменшилася на 38,4 тис. осіб або на 0,8% і на початок 2009 року становила 4 млн. 500,5 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики Донецької області, зокрема, населення регіону зменшилося на 37,5 тис. осіб через перевищення кількості померлих над народженими і на 0,9 тис. осіб – унаслідок міграційного відтоку.

У той же час статистики відзначили, що в області зберігається тенденція підвищення народжуваності, що склалася у 2002 році, чому сприяє нинішня вікова структура населення, зокрема, значна кількість молоді віком 20-29 років (це результат високої народжуваності у кінці сімдесятих і на початку восьмидесятих років ХХ століття). Загальна кількість народжених у 2008 році зросла порівняно із 2007 роком на 9,5% і становить 44,4 тисячі. Коефіцієнт народжуваності збільшився з 8,9 до 9,8 немовлят на 1000 жителів області.

Однак смертність як і раніше значно перевищує народжуваність. У 2008 році померло 81,9 тис. осіб, що менше у порівнянні з попереднім роком на 0,2%, але в 1,8 рази більше, ніж народилося. Коефіцієнт смертності становив 18,1 померлих із розрахунку на 1000 жителів. Серед усіх померлих 23,2 тис. осіб, або 28%, – люди працездатного віку.

За 2008 рік в область прибуло на постійне місце проживання 16,9 тис. осіб, а виїхало – 17,8 тисяч. У порівнянні з 2007 роком зменшилася чисельність і прибулих – на 11,8%, і вибулих – на 7,6%.