Литва, Білорусь і Україна обговорять експорт української електроенергії

Голови МЗС Литви, Білорусі та України Вігаудас Ушацкас, Сергій Мартинов і Володимир Огризко обговорять у суботу можливість експорту української електроенергії до Литви, повідомляє прес-служба литовського МЗС.

Зустріч відбудеться в Литві за участю експертів з трьох країн, які мають відповісти на запитання, чи можливий і в яких обсягах транзит української електроенергії до Литви через білоруські магістральні мережі.

Президент України Віктор Ющенко неодноразово заявляв, що Київ може постачати електроенергію до Литви практично в необмежених кількостях, нагадує РІА “Новости”. Проте рішення цього питання пов`язане з можливостями і згодою білоруської сторони на транзит.

Брак електроенергії в Литві може виникнути вже в 2010 року - після закриття наприкінці цього року Ігналінської АЕС. Єдиним реальним постачальником електроенергії в країну є Росія, що примушує Литву шукати альтернативні шляхи постачань. Проте можливості країни вельми обмежені, оскільки вона не має з`єднань з європейськими мережами.