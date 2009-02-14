Мерія Херсона збирається "вибивати" тепло через прокуратуру

Мерія Херсона звернеться до прокуратури міста та області щодо неможливості відключення опалення в обласному центрі.

Як повідомляє офіційний сайт мерії, рішення про це було ухвалено на спеціальній нараді щодо забезпечення газом теплопостачальних організацій міста, яку провів перший заступник міського голови В’ячеслав ЯРЕМЕНКО.

Зокрема, було вирішено підготувати листи до прокуратури міста та області щодо неможливості відключення в опалювальний період від систем енергопостачання теплопостачальних підприємств як об’єктів життєзабезпечення і стратегічного призначення.

Згідно з рішенням наради, теплопостачальні підприємства мають забезпечити температурний режим функціонування об’єктів соціальної сфери відповідно до діючих санітарних норм і правил, проводити погашення заборгованості за спожитий у поточному опалювальному сезоні газ відповідно до затверджених графіків розрахунків.

Як повідомлялося, 12 лютого ВАТ «Херсонгаз» почало відключати тепрогенеруючі підприємства в Херсоні.

За словами голови правління «Херсонгазу» Альберта ЗАНГІЄВА, до понеділка, 16 лютого, усі котельні Херсона будуть відключені від газу.

Борги теплогенеруючих підприємств Херсона перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ становлять більше 50 млн. грн., в свою чергу споживачі обласного центру винні тепловикам 65,5 млн. грн.