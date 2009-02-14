Гірники луганської шахти оголосили страйк прямо у забоях

18 гірників шахти імені газети «Известия» державного підприємства «Донбасантрацит» (місто Красний Луч Луганської області) оголосили страйк і відмовились піднятись на поверхню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Краснолуцької міської ради, страйкарі вимагають повністю виплатити зарплату за грудень минулого року та січень поточного року. За грудень гірникам виплатили лише 45% зарплати, а за січень - близько 40%.

За словами прес-секретаря міськради, гірники пішли на такий крок, оскільки минулого тижня замість погашення боргу за грудень їм почали виплачувати зарплату за січень. При цьому було заявлено, що решту зарплати за грудень виплачувати зараз не будуть, а «заморозять».

На шахті працює понад 1 тис. 700 осіб.