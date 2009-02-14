До понеділка всі котельні Херсона будуть відключені від газу
Херсонгаз киває на борги
До понеділка, 16 лютого, всі котельні Херсона будуть відключені від газу.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова правління ВАТ «Херсонгаз» Альберт ЗАНГІЄВ.
«Відключення теплових підприємств Херсона, розпочате вчора, триватиме, і в понеділок ми в цьому питанні поставимо крапку. Всі теплогенеруючі підприємства обласного центру, що не мають договорів на постачання газу і, відповідно, лімітів на його споживання, будуть відключені» - підкреслив А.ЗАНГІЄВ. За його інформацією станом на 15.00 13 лютого жодне підприємство Херсона таких договорів і лімітів не має.
Також він повідомив, що транзитний газовий оператор «Харківтрансгаз» уже знизив тиск газу, що подається на Херсон.
Як повідомлялося, 12 лютого ВАТ «Херсонгаз» почало відключати тепрогенеруючі підприємства в Херсоні.