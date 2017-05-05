У Києво-Печерській лаврі показали давньоєгипетські мумії (фото)

У Києво-Печерському історико-культурному заповіднику представили колекцію єгипетських старожитностей, в яку входять мумії крокодила і людини, а також в колекції - дві кришки давньоєгипетських саркофагів.

Імовірно, експонати потрапили до Києва у другій половині ХІХ століття. За однією з версій, вони перебували в приватних колекціях єпископа Порфирія Успенського, а також Богдана та Варвари Ханенків.

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У 20-х роках минулого століття колекція потрапила в Лавру, в Музей культури і побуту. Колекції цього музею з 1926 року належали заповіднику, в якому з 1931 року відкрився відділ Музей історії релігії. Ще в 60-70-і роки мумії з колекції виставлялися в лаврських печерах, разом з мощами святих, використовувалися в атеїстичній пропаганді і експонувалися на численних виставках.

Колекція була виявлена ​​в Києво-Печерському заповіднику на початку 2017 року під час звірки музейних фондів. Поки невідомо, де вона буде експонуватися, так як для її зберігання повинні бути створені особливі умови. Колекцію досліджуватимуть фахівці. Можливо, експонатам буде потрібно реставрація.