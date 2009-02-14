СБУ вхопила за руку працівницю банка: здобич - 65 тисяч

Управлінням Служби безпеки України в Херсонській області припинено протиправну діяльність працівниці одного з районних відділень державного банку, яка злочинним шляхом привласнила 65 тис. грн.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в області Володимир СЛЮСАРЕНКО, встановлено, що касир-контролер привласнювала гроші після прийняття їх від фізичних осіб. Зловмисниця не видавала клієнтам квитанції, які підтверджували внесення ними готівки у касу банку, робила відмітки лише в ощадних книжках вкладників, не здійснюючи подальшого зарахування коштів на депозитні рахунки, і не вносила дані у прибутково-касові ордери банку.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області щодо касира банківської установи порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 191 (протиправне привласнення майна у великих розмірах) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.