Черновецький "на коня" зізнався у великому коханні до всіх

В суботу, 14 лютого, на столичному іподромі відбувся другий етап кінних перегонів на Кубок міського голови Києва та свято з нагоди Дня Святого Валентина «Любов переможе».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, столична влада «успішно реалізує програму відродження Київського іподрому – найстарішого іподрому України».

«Я хочу, аби цей День всіх закоханих став найкращим днем для всіх киян і гостей міста, для всієї України. Адже кохання – це найкраще почуття, яке супроводжує людину протягом всього життя. Кохання не знає вікових рамок. Я, на приклад, весь час живу з коханням у серці. Це велика любов. До моїх близьких та рідних, до друзів, до всіх киян, до всіх громадян України. Я люблю своє місто, свою країну», – цитує міського голову його прес-служба.

Він розповів, що привітав свою дружину зі святом і подарував їй 77 червоних троянд.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ побажав усім присутнім на Київському іподромі кохання та успіху у грі.

«Я бажаю вам успіху сьогодні у грі на тоталізаторі. Бажаю вам виграти. І пам’ятайте, граючи на тоталізаторі ви робите особистий благодійний внесок не лише на розвиток іподрому, а й у допомогу малозабезпеченим верствам населення столиці», – сказав мер.

Нагадаємо, під егідою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО 7 лютого відбувся перший етап кінних перегонів. Тоді він пообіцяв, що «віднині кінні перегони стануть регулярними».