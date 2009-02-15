З понеділка школи Вінниці закриють на карантин

У Вінниці з 16 лютого школи будуть закриті на карантин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

13 лютого на розгляд комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було винесено питання «Про стан захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції населення міста та заходи щодо профілактики епідеміологічного розповсюдження».

За словами головного епідеміолога міста Олександра СОРОЧАНА, з початку року на грип та ГРЗ захворіло 21 458 вінничан, 10 766 з них - діти. Це офіційна статистика, тобто ті хворі, які звернулися по допомогу до закладів охорони здоров`я.

У перші шість тижнів 2009 року показники захворюваності були досить значними, але не перевищували епідеміологічного порогу. Протягом сьомого тижня кількість хворих сягнула епідеміологічного порогу і тільки протягом цього тижня до лікарень звернулося 1 849 дітей.

На даний час школи міста не відвідують в середньому від 12% до 18% дітей.

За власні кошти протягом поточного року були провакциновані 272 вінничанина, серед них 64 - діти. 141 працівник медичної галузі отримав вакцину за бюджетні кошти.

Комісія прийняла рішення з 16 лютого ввести у школах міста карантин до покращення епідеміологічної ситуації у місті.