Увага випускникам: завершується реєстрація на тестування

3 березня ц.р. закінчується реєстрація учасників зовнішнього оцінювання 2009 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Головного управління освіти та науки Київської міської держадміністрації.

У відомстві нагадують, що випускники загальноосвітніх навчальних закладів 2008-2009 навчального року та особи, які здобувають повну загальну середню освіту екстерном, реєструються учасниками зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах реєстрації, створених на базі загальноосвітнього навчального закладу, у якому вони навчаються й проходитимуть державну підсумкову атестацію.

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів минулих років, учні (студенти) професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, реєструються на єдиних пунктах реєстрації, створених на базі окремих вищих навчальних закладів або інших установ освіти.

Адреси єдиних пунктів реєстрації розміщено на головній сторінці сайта управління www.kievtest.org.ua та на сайті Українського центру оцінювання якості освіти www.testportal.gov.ua.

Вступ до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації в 2009 році тільки за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти.