Колона учасників акції "Безсмертний полк" вирушила до Алеї Слави в Києві
10:55, 09 травня 2017Суспільство
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На початку акції, коли люди ще збиралися на площі біля станції метро, виникла невелика сутичка.
Учасники акції рухаються в оточенні правоохоронців / facebook.com/chumak.ink
Колона учасників акції "Безсмертний полк" вирушила до Алеї Слави в Києві. Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 500 людей.
Вони в оточенні співробітників поліції та Національної гвардії рухаються від метро "Арсенальна".
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На початку акції, коли люди ще збиралися на площі біля станції метро, виникла невелика сутичка між групою від учасників акції та групою проукраїнських активістів на ґрунті того, що кілька жінок почали вигукувати комуністичні гасла. Проте поліція швидко нейтралізувала інцидент.
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