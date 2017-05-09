Затримання, сутички та димові шашки: у столиці пройшов марш "Безсмертний полк" (фоторепортаж)

Сьогодні, 9 травня, у столиці пройшов марш "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" (марш «Безсмертний полк»).

Під час заходу сталася сутичка між молодими людьми, які намагалися не пропустити учасників маршу, і правоохоронцями біля офісу ОУН. У ході сутичок правоохороці затримали 24 особи, які кидали в поліцейських, журналістів та учасників акції яйця, картоплю, димові шашки тощо.

Пізніше у поліції повідомили, що постраждалих унаслідок подій біля офісу ОУН в Києві немає. Кілька людей були облиті фарбою, яку викидали з вікна офісу ОУН.

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Поліція кваліфікувала події біля офісу ОУН в Києві як хуліганство і зараз на місці проходять слідчі дії.

Крім того, біля Меморіалу вічної слави у центрі Києва сталася штовханина і словесна сварка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції "Безсмертний полк".

Активісти з червоно-чорним прапором скандували "Бандера, Шухевич – герої України", стоячи біля меморіалу. Учасники акції "Безсмертний полк" вимагали розгорнути поруч і заборонений законодавством червоний прапор.

Після того, як один із учасників акції "Безсмертний полк" спробував зірвати червоно-чорний прапор, виникла штовханина. Поліція втрутилася і роз’єднала учасників акцій.

Пізніше, під час маршу учасники організації "С14" розгорнули великий прапор України на площі Слави.

Крім того поліція затримала двох осіб в центрі Києва, які намагались розгорнути банер з георгіївськими стрічками. А у деяких людей похилого віку поліцейські також вилучили кілька георгіївських стрічок і провели роз'яснювальну роботу.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Україні під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні затримано 45 осіб. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий сьогодні на брифінгу в Києві.

«У нас на цю хвилину затримано близько 25 осіб (у Києві, з них 24 - за хуліганство - УНІАН), а по Україні - близько 45 затриманих... Серед учасників акцій поранених немає, і поки звернень до медиків теж не було», - заявив він.