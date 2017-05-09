В Україні під час акцій до Дня перемоги затримали 45 осіб, постраждали вісім поліцейських (відео)

В Україні під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні затримано 45 осіб. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий сьогодні на брифінгу в Києві.

«У нас на цю хвилину затримано близько 25 осіб (у Києві, з них 24 - за хуліганство - УНІАН), а по Україні - близько 45 затриманих... Серед учасників акцій поранених немає, і поки звернень до медиків теж не було», - заявив він.

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«Ми будемо дивитися, зважаючи на обстановку, яка буде складатися, будемо її відслідковувати та забезпечувати порядок», - додав Яровий.

У той же час, за оперативною інформацією, при забезпеченні безпеки учасників масових заходів отримали тілесні ушкодження вісім співробітників поліції - по одному в Києві та Запоріжжі, ще шестеро - у Дніпрі. Про це повідомляє Національна поліція України. Також повідомляється, що число затриманих зросло до майже півсотні людей.

У цих заходах взяли участь близько 50 тисяч громадян. Публічну безпеку і порядок в державі забезпечують близько 30 тисяч правоохоронців, зокрема 10 тисяч – у Києві.

Працівники правоохоронних органів доставляли до поліції за різноманітні правопорушення близько півсотні громадян, переважно – через використання забороненої символіки. Також є затримані громадяни за вчинення хуліганських дій та злісну непокору законним вимогам працівників правоохоронних органів.

Зокрема, одного громадянина поліцейські затримали у м. Дніпро, дванадцятьох – в Одесі, по двоє – у Хмельницькому і Чернігові.

Станом на 13:00 відкрито два кримінальних провадження: за статтями 296 (Хуліганство) і 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 травня, в Україні відзначається День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Локальні зіткнення відбулися в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Києві.