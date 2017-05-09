В Одесі озброєний чоловік у військовій формі намагався проїхати по Алеї Слави на мопеді

В Одесі сьогодні затримано озброєного чоловіка у військовій формі часів Другої світової війни, який намагався проїхати по Аллеї Слави на мопеді.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Нацполіції в Одеській області, зазначивши, що у зв'язку із заходами з нагоди 72-ї річниці з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на Алеї Слави діють режимні обмеження.

«Поліцейські зупинили його і доставили до поліції для з'ясування особи і перевірки. В ході поверхневого огляду у чоловіка поліцейські виявили і вилучили ніж і пістолет», - повідомили в главку.

На даний час проводиться відповідна перевірка.

Як повідомляв УНІАН раніше, одеська поліція повідомляє про затримання 20 людей у місті під час акцій до Дня перемоги, 9 травня. Такі дані навів радник керівника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

Повідомляється, що під час масового заходу в районі Алеї Слави в Одесі, в якому беруть участь щонайменше тисяча людей, сталися декілька окремих інцидентів: словесних суперечок, які переросли у штовханину, між проукраїнськими і проросійськими активістами.