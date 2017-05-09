День перемоги в Одесі: кількість затриманих зросла до 20 осіб

Одеська поліція повідомляє про затримання 20 людей у місті під час акцій до Дня перемоги, 9 травня. Такі дані навів радник керівника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк, який перебуває на місці акцій у центрі міста, передає Радіо Свобода.

Повідомляється, що під час масового заходу в районі Алеї Слави в Одесі, в якому беруть участь щонайменше тисяча людей, сталися декілька окремих інцидентів: словесних суперечок, які переросли у штовханину, між проукраїнськими і проросійськими активістами.

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"Швидка допомога" забрала одну жінку, якій стало зле під час акції, але в сутичках вона участі не брала. Поліція розбороняла кордоном учасників акцій.