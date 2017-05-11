У ростовському суді знепритомнів український політв'язень Артур Панов, його здоров'я різко погіршилось - ЗМІ

У Росії різко погіршився стан незаконно ув’язненого українця Артура Панова після того, як він оголосив голодування, передає сайт "Кавказский узел".

Зазначається, що в ході чергового засідання Північно-Кавказького військового суду в Ростові-на-Дону, 10 травня, Панов знепритомнів і впав на підлогу. Це сталося саме тоді, коли до зали входили судді. Українцю викликати «швидку». При цьому засідання судді переносити не стали.

"У ході засідання Панов був блідий, прикладав до чола пластикову пляшку з водою і обмахувався паперами", – йдеться у повідомленні видання.

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Видання також пише, що Артур Панов на засіданні суду 3 травня оголосив про початок безстрокового сухого голодування з вимогою екстрадиції його в Україну протягом двох тижнів. На засіданні 4 травня він заявив про погіршення стану здоров'я і попросив суд обмежитися допитом одного свідка.

Як повідомляв УНІАН раніше, росЗМІ поширили неправдиву інформацію про те, що нібито 29 квітня в ростовському слідчому ізоляторі помер громадянин України Артур Панов, якого російська влада звинувачує в "підготовці терористичного акту в Росії".

Пізніше цю інформацію спростували.