Український політв'язень помер в російському СІЗО - ЗМІ

29 квітня в ростовському слідчому ізоляторі помер громадянин України Артур Панов, якого російська влада звинувачує в "підготовці терористичного акту в Росії". Інформація про це розміщена на сайті російського видання "Фонтанка".

Повідомляється, що причиною смерті українського політв'язня стала серцева недостатність. Зазначимо, що Панову було 19 років. На момент затримання йому не було й 18-ти років.

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Як пише "Фонтанка", 14 лютого в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова почався судовий процес у справі Артура Панова, разом з ним на лаві підсудних також опинився і ростовський студент, якому інкримінують сприяння "злочинній діяльності" українця.

Панов був затриманий на початку грудня 2015 року в Ростовській області. За версією російської влади, молодий чоловік під виглядом біженця перетнув українсько-російський кордон з метою здійснення теракту на території Росії.