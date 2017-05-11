У мережі висміяли черговий перл Захарченка про "технології інопланетян"
Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко стверджує, що в 2014 році зустрічався з інопланетянами і отримав їх технології.
Користувачі соціальних мереж підняли на сміх заяву про те, що «ДНР» має секретні інопланетні технології, як повідомляє Politeka.
У сатиричному пабліку на Facebook «Роисся 24» з'явився прінтскрін новини російського пропагандистського телеканалу «Зірка».
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У повідомленні ватажок «ДНР» Олександр Захарченко стверджує, що в 2014 році зустрічався з інопланетянами і отримав їх технології. Нібито з їх допомогою «ДНР» і воює з Україною».
«Дні київської хунти полічені. Рахунок фактично вже йде на хвилини», — іронічно коментує «загрозу» ватажка «ДНР» паблік.
Зокрема користувачі згадали, що зброя інопланетян надходить «через постачальника» з Рейк'явіка, нагадуючи про інші дурниці бойовика. Він повідомив, що його бабуся пройшла концтабір Рейк'явік.