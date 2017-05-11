ДПСУ про виступ учасника Євробачення з Болгарії в окупованому Криму: Будемо діяти в межах закону

Держприкордонслужба перевіряє інформацію про можливе відвідування тимчасово окупованого Криму співаком Крістіаном Костовим, який представляє Болгарію на конкурсі «Євробачення-2017» у Києві.

Про це в коментарі УНІАН заявив помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян.

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«Ця інформація потребує детального вивчення, ми діємо в межах повноважень. На момент, коли він (Костов – УНІАН) в’їжджав в Україну, ні у нас (в Держприкордонслужбі – УНІАН), ні від інших правоохоронних органів не надходила інформація про те, що він можливо відвідував тимчасово окуповану територію. Ми цю інформацію бачили, ми її вивчимо, якщо вона підтвердиться, то будемо діяти в межах закону», - заявив Слободян.

Нагадаємо, раніше на відеохостингу YouTube було опубліковано запис виступу Костова в дитячому центрі "Артек" у Криму. В анотації до відео стверджується, що виступ Костова на півострові відбувся 1 червня 2014 року, тобто через кілька місяців після анексії півострова Росією.

Костов представлятиме Болгарію у другому півфіналі «Євробачення-2017» з піснею Beautiful Mess. Другий півфінал конкурсу відбудеться сьогодні, 11 травня.