Monatik представив новий кліп у день другого півфіналу Євробачення (відео)

Мультиартист Monatik, який відкривав перший півфінал Євробачення замість Джамали, представив відеороботу "Упали в любовь и ударились в танцы" ("УВЛИУВТ").

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Прес-служба артиста у "Фейсбуці" повідомила, що зрежисувала відео Таня Муіньо. Щоб показати все задумане, знадобилося три дні, дванадцять локацій, двадцять професійних танцюристів, один поїзд, три мотоцикла, один кінь, команда каскадерів, один недобудований шістнадцятиповерховий будинок, два вищих навчальних заклади, перекрита магістраль і один великий святковий торт (артист знімав кліп у свій день народження, – ред.).

"Поки ви на небезпечній швидкості будете переборювати всілякі перепони, переслідуючи мрію, нехай Вас переслідують найправильніші почуття. Якщо на цьому складному шляху доведеться падати, нехай це буде тільки Любов. Якщо доведеться тікати – то тільки в танці", - говорить сам Monatik.

Над відеокліпом "УВЛИУВТ" працювала команда на чолі з режисером Танею Муіньо, хореографом-постановником Денисом Стульніковим і оператором Микитою Кузьменко. Це четверта спільна робота Monatik – Муіньо.