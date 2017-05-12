Легендарна нью-йоркська хіп-хоп група виступила в анексованому Криму

Група Onyx виступила у Севастополі 8 травня. Після цього вихідці з нью-йоркського району Квінс розповіли російським ЗМІ, що виступають "скрізь, де є хіп-хоп", передає РИА Новости.

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"Ми виступаємо скрізь, де є хіп-хоп. Ми готові виступати в будь-якій точці планети, де цей стиль популярний", - сказав репер Кірк Джонс, відомий як Sticky Fingaz.

За словами учасників, група аполітична. "Ми тут заради хіп-хопу. От і все", - заявив інший учасник групи Фред Старр.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня Служба безпеки України заборонила на 4 роки в'їзд в Україну американському акторові Стівену Сігалу.