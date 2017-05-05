Відомий голлівудський актор став персоною нон ґрата в Україні

Служба безпеки України заборонила на 4 роки в’їзд в Україну американському актору Стівену Сігалу. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

У відомстві зауважили, що заборона на в’їзд до 2021 року вказаній особі введена з метою забезпечення захисту національних інтересів країни.

Читайте такожРосійська зірка Comedy Woman про заборону в'їзду до України: не обговорюю

Як повідомлялося, голлівудський актор потрапив у базу даних сайту "Миротворець" за відвідування анексованого Росією Криму, підтримку анексії півострова та особисто президента РФ Володимира Путіна.

65-річного Сігала також назвали спільником російських окупантів і проросійських терористів.

У серпні 2014 року під час свого виступу на шоу байкерів в окупованому Криму він підтримав сепаратистів в Україні, причепивши на сцені прапор так званої "ДНР" і виконав її "гімн".