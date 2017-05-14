Мінгареллі: Україна організувала Євробачення на дуже високому рівні

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україна організувала міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" на дуже високому рівні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на Софійській площі в Києві з нагоди святкування Дня Європи в Україні.

Посол визнав, що не є експертом в питаннях проведення музичних конкурсів. "Але, наскільки я можу судити, все пройшло на дуже високому рівні. Це ще раз підтверджує те, що українці та Україна можуть виконувати все на високому світовому рівні, коли мова йде про організацію таких світових подій", - сказав Мінгареллі.

"Після проведення кілька років тому чемпіонату Європи з футболу це ще одна подія, яка абсолютно свідчить про те, що українці можуть проводити і конкурувати з найбільш розвиненими країнами світу при організації таких подій", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, переможцем "Євробачення-2017", фінал якого пройшов у Києві 13 травня, став представник Португалії Сальвадор Собрал.