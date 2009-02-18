Експерти побачили в кризі нову загрозу

Скорочення промислового виробництва в Україні свідчить, що наша держава рухається в руслі загальносвітових кризових тенденцій.

Про це заявив у коментарі УНІАН директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

За його словами, дані Держкомстату України про скорочення промислового виробництва в січні 2009 року на 16,1%, порівняно з груднем минулого року, та на 34,1% в річному вимірі (порівняно з січнем минулого року), викликають серйозне занепокоєння, але вони свідчать, що Україна рухається в руслі тих тенденцій, які сьогодні відбуваються в світовому господарстві.

Якщо спочатку світова криза вразила, перш за все, фінансовий сектор, то вже в другому півріччі 2008 року реальний сектор країни за країною почав входити в рецесію. При цьому експерт відзначив, що попри різні конкретні показники скорочення промислового виробництва, в багатьох країнах масштаби спаду сьогодні визнаються як безпрецедентні.

І.БУРАКОВСЬКИЙ навів дані, що в Німеччині в грудні 2008 року промислове виробництво скоротилось на 4,6%, порівняно з попереднім місяцем, або на 12,0% в річному вимірі, що є найбільшим показником з 1990 року. Падіння промислового виробництва в Іспанії в тому ж грудні становило 19,6%, тобто досягло найвищого рівня, починаючи з 1992 року, коли в країні почали робити відповідні розрахунки. В грудні 2008 року промислове виробництво в Південній Кореї скоротилось на 9,6%, порівняно з попереднім місяцем, або на 18,6% в річному вимірі.

На думку експерта, вельми цікавою є економічна ситуація в Словаччині. На відміну від багатьох країн ЄС та світу, ця країна уникнула прямого впливу фінансової кризи на банківський сектор, але стикнулась з проблемами збуту своїх товарів на зовнішніх ринках внаслідок світової економічної рецесії. Це призвело до падіння промислового виробництва в грудні на 16,8% в річному вимірі (7,2% в листопаді), що знову таки є найвищим показником з 1999 року, коли в країні була запроваджена відповідна методика розрахунків. Певною мірою це стосується і Японії, де в грудні промислове виробництво знизилось на 9,6% (8,5% в листопаді), оскільки японські компанії стикнулись з доволі відчутним зменшенням зовнішнього попиту на свою продукцію.

І.БУРАКОВСЬКИЙ зазначив, що вкрай складні часи переживає і промисловість Росії – падіння промислового виробництва в січні цього року склало 19,9%, порівняно з груднем 2008 року, та 16% в річному вимірі (10,3% в грудні та 8,7% в листопаді минулого року). І в цьому випадку мова йде про найгірший показник за останні 15 років. Основні чинники – падіння світових цін на нафту та газ, а також скорочення споживання цих товарів.

Директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій переконаний, що ці та інші кризові явища сьогодні набули таких масштабів, що примусили світ говорити про появу реальної загрози зворотного впливу проблем реального сектору на сектор фінансовий, причому таку ситуацію можна вважати якісно новою рисою кризи.

Вищі темпи падіння в Україні порівняно з низкою країн, на його думку, є наслідком того, що українська економіка сьогодні в силу цілого комплексу причин є слабшою за інші, а також більш експортно-орієнтованою та історично менш диверсифікованою. Очевидно також і те, що масштабне відновлення економічної активності в Україні напряму залежить від того, як виходитимуть з рецесії світ в цілому та основні економічні партнери нашої держави, зауважив І.БУРАКОВСЬКИЙ.