Директора фірми можуть посадити на 12 років за шахрайське захоплення приміщень театру на Подолі

До Подільського районного суду м. Києва скеровано обвинувальний акт відносно директорки товариства за фактом шахрайського заволодіння майном столичної громади вартістю понад 10 млн. грн.

Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

«Як з’ясувалося, зловмисниця, використовуючи підроблені документи, обернула на користь власного підприємства приміщення Київського муніципального театру опери та балету для дітей театру по вул. Межигірській, які належать територіальній громаді м. Києва», - йдеться в повідомленні.

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Жінці інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За скоєне шахрайці загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше за позовом столичної прокуратури рішенням Господарського суду м. Києва зазначені приміщення по вул. Межигірській на Подолі, які безпосередньо є частиною пам’ятки архітектури місцевого значення, повернуто у власність територіальної громади.

Як повідомлялося, у Львові було відкрито перший в Україні театр пива.