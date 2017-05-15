Російські війська в окупованому Криму готуються до наступу - прикордонники (відео)

Росія нарощує військовий потенціал в окупованому Криму, готуючись до наступу. Про це йдеться у відеосюжеті, яке опублікувала Державна прикордонна служба України.

"У кримчан викликає занепокоєння авральне нарощування військового потенціалу Росії на анексованій території. Як стверджують експерти, характер озброєння на півострові говорить про те, що держава-агресор готується аж ніяк не до оборони, а до подальшого наступу", - йдеться в сюжеті.

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Зазначається, що мілітаризація Криму є загрозою не тільки Україні, а й усім країнам Чорноморського регіону.

"Вздовж адмінкордону прикордонники постійно фіксують моніторингові польоти вертольотів Мі-8 і активні пересування катерів берегової охорони акваторії Чорного моря", - відзначають в Держприкордонслужбі, наголошуючи, що літаки літають занадто низько.

З березня російські війська відновили також використання аеростата «Рись».