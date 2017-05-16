Чи підтримуєте ви блокування ВКонтакте, Яндексу та інших російських сайтів в Україні? – опитування УНІАН

Вранці 16 травня 2017 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко ввів у дію нові санкції РНБО проти Росії, які серед іншого передбачають блокування доступу до популярних соцмереж ВКонтакте, Одноклассники, а также ресурсів сервісів Mail.ru та Яндексу.

У зв'язку з цим УНІАН вирішив запитати у своїх читачів, як вони ставляться до таких заходів.

Зазначимо, також під санкції потрапили найпопулярніша бухгалтерська програма 1С, низка розробників програмного забезпечення і ще ряд інших російських IT-компаній.

Також у санкційний список України потрапили 1228 фізичних осіб, серед яких громадяни Росії, України та інших іноземних держав. Серед них виявилися як фігуранти колишніх санкційних списків, так і нові обличчя.