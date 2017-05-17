Прикордонники запобігли вивезенню на окуповану бойовиками територію скрипки Страдіварі

Прикордонники запобігли вивезенню на підконтрольну бойовикам територію скрипки роботи Страдіварі (Concert Violin Straduari).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

За даними ДПСУ, вчора, 16 травня, в контрольному пункті в`їзду-виїзду «Мар’їнка» прикордонники під час огляду автомобіля «ВАЗ», на якому громадянин України рухався до непідконтрольного Донецька, в багажному відділенні виявили старовинну скрипку роботи Страдіварі (Concert Violin Straduari).

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«Знахідка датована 1730 роком випуску та, ймовірно, становить культурну і історичну цінність», - йдеться у повідомленні.

Громадянина та виявлений музичний інструмент передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення. Також перевіряється інформація щодо її походження, в тому числі на предмет викрадення, та куди саме її везли.