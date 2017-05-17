Прикордонники запобігли вивезенню на окуповану бойовиками територію скрипки Страдіварі
Знахідка датована 1730 роком випуску.
Прикордонники запобігли вивезенню на підконтрольну бойовикам територію скрипки роботи Страдіварі (Concert Violin Straduari).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
За даними ДПСУ, вчора, 16 травня, в контрольному пункті в`їзду-виїзду «Мар’їнка» прикордонники під час огляду автомобіля «ВАЗ», на якому громадянин України рухався до непідконтрольного Донецька, в багажному відділенні виявили старовинну скрипку роботи Страдіварі (Concert Violin Straduari).
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«Знахідка датована 1730 роком випуску та, ймовірно, становить культурну і історичну цінність», - йдеться у повідомленні.
Громадянина та виявлений музичний інструмент передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення. Також перевіряється інформація щодо її походження, в тому числі на предмет викрадення, та куди саме її везли.