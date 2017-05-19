В Одеській області прикордонники "відрізали" два села від України

У складній ситуації опинилися жителі Новоолександрівки й Нових Буторів Великомихайлівського району Одеської області. У ході проведення демаркаційних робіт на кордоні з Придністров'ям прикордонники перекрили єдину дорогу, що зв'язує села з іншою Україною, передає Думская.net.

Новоолександрівка і Нові Бутори розташовані всередині невеликого виступу, що врізається в територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки. Автомобільне сполучення з областю раніше здійснювалося за допомогою дороги, 900 метрів якої проходять через територію Придністров'я.

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17 травня в сільські ради цих двох населених пунктів прийшли повідомлення від Держприкордонслужби про те, що у зв'язку з проведенням демаркації кордону ця ділянка буде закрита для перетину людьми та авто.

Існують об'їзні дороги по полю, проте вони у жахливому стані. До того ж, використання їх у прикордонній зоні заборонено."Вчора, 18 травня, о 20:00 прикордонники здійснили обіцяне, давши нам менше двох діб, фактично поставили перед фактом, — каже Людмила Чебан, голова сільради Новоолександрівки. – Таким чином, з учорашнього вечора ми відрізані від України. Ми не можемо залишити свої населені пункти, постачання хліба та інших продуктів не здійснюються, швидка допомога до нас приїхати не може".

У зв'язку з перекриттям транспортної артерії, що з'єднує два села з рештою україни, серед місцевих жителів зростає невдоволення. У сільрадах визнають, що зможуть тримати ситуацію під контролем максимум три дні.