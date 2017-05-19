У Києві розслідують смерть трирічного хлопчика, який помер після консультації в лікарні (відео)

У Києві в обласній дитячій лікарні трирічний хлопчик помер за 4 години після огляду. Проте лікарня півтора місяці не надає результатів експертизи правоохоронцям та управлінню охорони здоров'я, йдеться у сюжеті ТСН.

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30 березня син пожалівся на болі в животі. Батьки викликали швидку, яка доправила їх у Київську обласну дитячу лікарню. Хірург, що оглядав хлопчика, сказав, що в нього несерйозне отруєння. Мама звернула увагу лікаря на те, що Данило хворіє на лейкемію. Проте медик порекомендував відпоювати дитину гарячим чаєм. За чотири години після огляду дитина померла вдома.

"Дивиться хірург і говорить: "Ну я не знаю, може апендицит, але в 3 роки не може бути, мабуть отруєння, треба чайок пити і ношпу"", - розповідає матір хлопчика.

Родина поїхала з лікарні. Удома Данилко прожив іще 4 години. Непритомного батьки привезли його до тієї самої лікарні, але реанімувати дитину не змогли.

Хлопчик хворів на лейкемію. Але його кістковий мозок уже працював самостійно - він лише приймав пігулки для підтримання результатів лікування.

Минуло півтора місяця, як Данилка немає, а мама досі не знає, що стало причиною смерті. Головний лікар не готова ні зустрічатися з мамою, ані говорити на камеру. За зачиненими дверима повідомляє, що їй потрібен тиждень для підготовки.

"Розслідування було проведене внутрішнє. Ми зробили висновки, приходьте через тиждень", - каже лікар.

Поки тривало внутрішнє розслідування хірурга від роботи не відсторонили. Завідувач відділення переконує, що його підлеглий - кваліфікований лікар. Під час огляду він виключив хірургічну патологію і на цьому його обов'язки вичерпані.

Результати судово-медичної експертизи, які вже знають у лікарні, не відомі ані батькам, ані поліції. Чекають результатів експертизи і в управлінні охорони здоров'я Київської області.

Дії лікаря, що оглядав Данилка і поставив діагноз отруєння, будуть розслідувати правоохоронці. Там розпочали кримінальне провадження за фактом смерті 3-річного хлопчика.