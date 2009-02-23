Прокуратура опротестувала комунальні тарифи від Черновецького

Прокуратура Києва опротестувала розпорядження Київської міської державної адміністрації про підвищення тарифів на теплову енергію, послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

За даними прес-служби, ретельна перевірка розпоряджень КМДА від 30 січня 2009 року №№ 95, 96, 97, згідно з якими встановлено, затверджено та погоджено нові тарифи на теплову енергію та комунальні послуги для населення, засвідчила, що вищезгаданими розпорядженнями встановлено та погоджено тарифи, які застосовуються для населення взагалі та окремо – для категорій малозабезпечених верств.

Водночас, звертають увагу в прокуратурі, це фактично повторює забезпечені чинним законодавством та надані державою соціальні гарантії для громадян, які мають недостатній для оплати таких послуг рівень сукупного доходу.

Таким чином, попри заявлену позитивність наміру міської влади певним чином зменшити розмір оплати за житлово-комунальні послуги для окремих категорій мешканців, прийняті рішення суперечать діючому законодавству, наголосили в прокуратурі.

Крім цього, оскільки розпорядженнями КМДА погоджено тарифи на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води без узгодження з Державною інспекцією з контролю за цінами в місті Києві щодо економічного обґрунтування витрат на вказані послуги, відбулося пряме порушення вимог ст.ст. 22, 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, п. 52 постанови Кабінету міністрів України від 12.07.06 р. № 959, п. 95 постанови від 10.07.06 р. № 955 та п.п. 2–4, 6 Наказу Мінекономіки № 67 від 07.03.07 р.

Також, зазначили в прокуратурі, вказані розпорядження КМДА не лише зареєстровані та опубліковані з порушенням місячного терміну для прийняття від громадян зауважень та пропозицій до них, а й не погоджені з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва в м. Києві, що суперечить вимогам ст.ст. 9, 21 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого в газеті «Хрещатик» були опубліковані розпорядження КМДА №№ 95-97 від 30 січня 2009 року, що передбачають поетапне – з 1 лютого та з 1 квітня поточного року - приведення тарифів до економічно обгрунтованих витрат. Загалом передбачено підвищення у приблизно 2 рази на першому етапі, та ще у два рази – на другому.