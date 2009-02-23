На Донеччині на карантин закрили вже 96 шкіл

У Донецькій області через високий рівень захворюваності на грип і ГРВІ тимчасово припинено навчальний процес у 96 школах із загальною кількістю учнів 45 тис. 617 чоловік.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, зокрема, закрито школи в містах Маріуполь – 75 шкіл, Красноармейськ – 16 шкіл і в Першотравневому районі - 2 школи. Відновлення навчального процесу відбудеться після стабілізації ситуації.

В облСЭС зазначили, що в цілому в Донецькій області зберігається неепідемічний рівень захворюваності на респіраторні інфекції та грип. За останній тиждень зареєстровано 18,6 тис. випадків ГРВІ, що на 3,5% більше, ніж за попередній тиждень, але нижче за рівень епідпорогу на 52%. Перевищення епідпорогу в розрізі адміністративних територій також не спостерігається.

Найбільш ураженим контингентом населення залишаються діти шкільного віку. Своєчасне введення обмежувальних заходів у містах і районах сприяло зниженню захворюваності серед школярів по області на 10% від рівня епідемічного порогу і на 1% - від попереднього тижня.

Проте, за словами лікарів, у містах Єнакієве, Слов`янськ, Ждановка, Вугледар, а також у Волноваському і Слов`янському районах активність епідемічного процесу серед школярів зберігається, і показники їхньої захворюваності перевищують епідпоріг на 50%.

Але епідеміологи зазначають, що в Донецькій області здійснюється постійний моніторинг захворюваності і санітарно-епідеміологічний нагляд за об`єктами епідризику, зокрема, з дотриманням температурного режиму.

Довідка УНІАН. За даними Головного управління статистики в Донецькій області, в 2008/2009 навчальному році в Донецькій області у 1163 денних загальноосвітніх навчальних закладах навчається 351,4 тис. школярів.