Енергоблокові РАЕС доведеться попрацювати зайві 15 років

НАЕК «Енергоатом» прогнозує понадпроектну експлуатацію 1-го енергоблоку Рівненської атомної електростанції до 2025 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. віце-президента НАЕК з питань нових проектів Володимир БРОННІКОВ на прес-конференції в Києві.

«Ми сподіваємося подовжити ресурс блоку, як мінімум, на 15 років», - сказав він.

Водночас В.БРОННІКОВ зазначив, що, за попередніми висновками КБ «Гідропрес» (Росія), що проводив обстеження корпусу реактора, ресурс енергоблоку може бути подовжено до 10 років без проведення процедури відпалу реактора.

Проте, як зазначив в.о. віце-президента, «Енергоатом» вирішив піти консервативним шляхом і здійснити критичний відпал для подовження експлуатації блоку не менше як на 15 років.

Коментуючи, яким може бути рішення з цього питання регулятора – Державного комітету з ядерного регулювання, В.БРОННІКОВ сказав: «Мої прогнози, що ДКЯРУ подовжить на 10 років, як це має бути за нормативною базою».

В.БРОННІКОВ також висловив упевненість, що цього року НАЕК "Енергоатом" надолужить невиконані заходи щодо понадпроектної експлуатації 1-го і 2-го енергоблоків Рівненської АЕС, а також 1-го енергоблоку Південно-Української АЕС, проектний термін експлуатації яких завершується в 2010, 2011 і в 2012 році, відповідно.

«В цілому у нас на жодному енергоблоці критичних елементів не виявлено», - зазначив В.БРОННІКОВ.