"Українці співчувають з усім світом": Вакарчук зібрав стадіон і присвятив пісню жертвам теракту в Манчестері (фото, відео)

Під час кoнцерту на луцькoму стадіoні «Авангард» фрoнтмен легендарнoгo українськoгo гурту «Oкеан Ельзи» Святoслав Вакарчук присвятив ліричну кoмпoзицію «Oбійми» жертвам теракту у Манчестері.

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Виконав Вакарчук й пісню-присвяту Кузьмі Скрябіну та композицію "Мить", присвячену загиблим на Сході захинсникам. Зворушені глядачі супроводжували виступ морем вогників. Слухачі також насолодилися неперевершеною акустичною частиною концерту, де головним персонажем виступив гітарист Владімір Оспеніца, під пальцями якого народжувалися просто надзвичайні мелодії, пише "Волинь.Post".

"Будьте такими, як сьогодні: впевненими і разом!" - попрощався із гостями концерту у Луцьку лідер "Океану Ельзи"

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше "океани" представили новий романтичний кліп на пісню "Сонце".