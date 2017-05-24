Стрілянина у Кам'янському: адвокати охоронця Яроша заявили, що таксисти "самі винні у жорстокості" (відео)

Охоронцю Яроша за стрілянину у таксистів суд у Дніпрі обрав запобіжний захід. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За підтримки побратимів затриманого адвокати Михайла Навроцького намагалися звільнити його з-під варти і наполягали, що таксисти самі винні у жорстокості пасажирів.

"Біля суду було не проштовхнутися, тут зібрались бійці добробатів, аби підтримати заарештованого Михайла Навроцього - в минулому бійця АТО, зараз - охоронця Дмитра Яроша. Тиждень тому, кажуть свідки, саме він стріляв у натовп у дворі житлового будинку, одну людину важко поранив. Його заарештували на два місяці", - йдеться у повідомленні.

У той день Навроцький з двома товаришами їхали в таксі. У них виник конфлікт через мову. У відповідь на заклик "Слава Україні!" водій промовчав, після чого, каже, пасажир спочатку вдарив його по голові, а потім почав стріляти.

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На допомогу таксисту з'їхалися колеги. У лікарні з простреленими ногами зараз один із них. Свідки кажуть, з пістолета палив у нього Навроцький. Експертиза довела, що він був нетверезий. Натомість адвокати заарештованого вважають, то Навроцький потерпілий, бо поранений таксист його побив.

"Голова досі болить, права рука, права нога досі погано функціонують, поламані пальці. Ми подали заяву про кримінальне правопорушення. Згідно цієї заяви він є потерпілим", - заявляє адвокат.

Дружина таксиста обурена, бо її 50-річний чоловік досі у лікарні. Стати на прострелені ноги досі не може. Каже, він дійсно почав бити Навроцького, але вже після поранення.

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"Після того, як пуля пробила ногу, мій чоловік зрозумів, що він жива мішень, і що його вб'ють. І тільки тоді він почав вибивати пістолет", - запевняє жінка.

У судовій залі між сторонами виникали гучні перепалки. Адвокати наполягали, що Навроцькому зле, його треба відпустити під домашній арешт. Але прокурор вважає, що підозрюваний може втекти.

Як повідомляв УНІАН, у команді Яроша пообіцяли, що "охоронець відповість за законом".