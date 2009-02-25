Українські митники затримали 56 картин італійських художників

Співробітники митного посту „Грем`яч” Новгород-Сіверської митниці затримали котрабанду картин сучасних італійських художників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, зокрема, автомобіль „Івеко”, який слідував з Італії до Росії транзитом через Україну, перевозив вантаж „меблі та їх частини”. Водій авто - громадянин Білорусі.

Серед меблів митники виявили 56 картин, відомості про які не вказані у товаросупровідних документах. За попереднім візуальним оглядом та згідно з документами, які знаходились у ящиках поряд з картинами, - це витвори сучасних італійських художників, написані у 80-х, 90-х роках ХХ століття.

На даний час митники закінчують проведення повного огляду решти вантажу, що переміщувався в автомобілі, також проводять ретельний огляд та опис виявлених картин.

Крім того, буде вирішуватися питання про проведення мистецтвознавчої та товарознавчої експертизи виявлених витворів мистецтва, зазначили в Держмитслужбі.