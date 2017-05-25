На Дніпропетровщині понад 2 тисячі поліцейських охоронятимуть спокій школярів під час останнього дзвоника
19:34, 25 травня 2017Суспільство
394 0
Цього року на Дніпропетровщині в останні дзвінки візьмуть участь понад 100 тисяч осіб.
Останній дзвінок святкуватимуть в майже 950 школах Дніпропетровщини / УНІАН
У школах Дніпропетровщини відбудеться свято останнього дзвоника. Спокій учнів і їх батьків охоронятимуть понад 2 тисячі поліцейських.
Читайте такожМиколаївські школярі зібрали 25 тонн макулатури, щоб допомогти одноліткам із зони АТО (відео)
Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської ОДА.
«Цього року на Дніпропетровщині на святі останнього дзвінка візьмуть участь понад 100 тисяч осіб. За порядком 26 травня буде стежити понад 2 тисячі правоохоронців. Вони будуть працювати в місцях найбільшого скупчення людей і поблизу шкіл», - відзначили в управлінні.
Останній дзвінок святкуватимуть в майже 950 школах Дніпропетровщини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter