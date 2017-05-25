На Дніпропетровщині понад 2 тисячі поліцейських охоронятимуть спокій школярів під час останнього дзвоника

У школах Дніпропетровщини відбудеться свято останнього дзвоника. Спокій учнів і їх батьків охоронятимуть понад 2 тисячі поліцейських.

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Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської ОДА.

«Цього року на Дніпропетровщині на святі останнього дзвінка візьмуть участь понад 100 тисяч осіб. За порядком 26 травня буде стежити понад 2 тисячі правоохоронців. Вони будуть працювати в місцях найбільшого скупчення людей і поблизу шкіл», - відзначили в управлінні.

Останній дзвінок святкуватимуть в майже 950 школах Дніпропетровщини.