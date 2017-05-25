У Чернігові п'ятьом учасницям побиття школярок оголошено підозру у злочині

У Чернігові п'ятьом учасницям побиття неповнолітніх цього тижня оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій головного управління Нацполіції в області.

Згідно з повідомленням, за фактом резонансної справи з публічним побиттям неповнолітніх дівчат поліцейські разом із співробітниками прокуратури оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень п’ятьом учасницям конфліктів, одна з яких є повнолітньою.

Встановлено, що дівчата публічно принижували та били своїх неповнолітніх жертв, фільмуючи все на камери.

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Правоохоронцям відомо про три факти, в яких фігурують п’ять дівчат, віком від 14 до 19 років, але розслідування триває в рамках одного кримінального провадження. Наразі всі вони отримали підозру про вчинення кримінального правопорушення.

Відео публічного побиття школярок викликало значний резонанс. Зокрема, у присутності своїх знайомих дівчата двічі знущалися зі своїх жертв біля торгового центру «Мегацентр» у Чернігові, а одного разу побили школярку біля під’їзду.

Поліція встановила особи всіх учасників інциденту. Йдеться не лише про тих, хто бив дівчину, а й про свідків, які не припинили знущання.

Під процесуальним керівництвом прокуратури поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб), що карається обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

У секторі комунікацій уточнили, що усі підозрювані у вчиненні злочину досягли віку відповідальності за тяжкі злочини.

«Дівчата можуть понести реальне покарання, оскільки досягли віку відповідальності за тяжкі злочини, а це є тяжкий злочин», - підкреслили у поліції.

Нагадаємо, на початку квітня в мережі Інтернет з'явилося відео, на якому чернігівські дівчата-підлітки били ровесницю. Їх підтримувала своєрідна «масовка» з однолітків: як хлопців так і дівчат, які знімають все це на мобільні телефони. Ця подія набула значного резонансу та поширення у ЗМІ. Правоохоронці за фактом побиття відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження), потім перекваліфікували у хуліганство, вчинене групою осіб. Постраждалою в інциденті, що набув розголосу, виявилася 15-річна школярка однієї із шкіл міста. Її спочатку госпіталізували до чернігівської лікарні, а потім вона лікувалася у Києві.

Інцидентом також займається і уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.