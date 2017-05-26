Масові затримання екс-податківців обійдуться українцям в 330 тисяч гривень (відео)

Масові затримання екс-податківців закінчилися, а транспортування до столиці затриманих вертольотами обійдеться Україні в 330 тис. грн. Про це йдеться у сюжеті передачі "Спецкор" на телеканалі 2+2.

Як відомо, податківців випустили: когось - під зобов'язання, а ще декого - під заставу. Застави можуть повернути власникам, якщо не доведуть їхню провину.

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Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив перші результати рейду на колишніх податківців. 443,988 млн грн. - сума застави для затриманих.

24 травня в 15 областях України силовики в ході спецоперації провели 454 обшуку, були затримані 23 діючих і колишніх керівника податкової служби. За даними міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, в результаті проведених обшуків було вилучено 3,7 кг золота, 50 кг срібла, 5,5 млн доларів готівкою, 8 млн грн, 280 тис. євро, ювелірні вироби.