На міжбанку торги відкрилися падінням котирувань

Просіли долар, євро та рубль

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,9500/9,1500 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2475/0,2550, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,3870/11,6560. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали - 1,2730/1,2731 (середа - 1,2892/1,2893). У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH з котируваннями – 7,7000/7,9000 грн./дол.

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