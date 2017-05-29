Український "Яндекс" підозрюють в передачі даних користувачів російським спецслужбам - СБУ (відео)

Співробітники Служби безпеки України провели у Києві та Одесі санкціоновані обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії «Яндекс». Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці встановили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував та передавав до Росії персональні дані українських громадян.

"Зокрема особисті дані, рід занять, спосіб життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела та розміри доходів, номери телефонів, електронних адрес та акаунтів у соціальних мережах", - сказано в повідомленні.

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Оперативники спецслужби задокументували, що серед громадян про яких до РФ передавалася інформація є співробітники правоохоронних та спеціальних органів, військовослужбовці Збройних Сил України, інших підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, працівники органів державної влади та управління.

За даними СБ України, інформація передавалась спеціальним службам РФ для планування, організації та проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в нашій країні на шкоду суверенітетові України, територіальній цілісності та недоторканості.

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Під час обшуків співробітники СБУ виявили серверне обладнання та документацію, які будуть направлені для проведення експертизи, що перевірить факти збору, накопичення та передачі російській стороні персональних даних громадян України.

Експерти також проаналізують перенаправлення трафіку українських користувачів на російські сервери, а також перевірять координацію протиправної діяльності з території Російської Федерації. Триває досудове слідство у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада).

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні заблокували рахунки Яндекса. Президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте і Одноклассники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.