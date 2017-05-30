У Дніпрі актори театрів прийшли до чиновників облради з моторошною виставою (відео)
15:52, 30 травня 2017Суспільство
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Через підвищення мінімальної зарплати зменшилися гонорари акторів.
Кадр із відео
Актори у Дніпрі влаштували театралізовану акцію протесту. Таким чином вони вимагають повернути їм достойну зарплатню. Із січня її зменшили в середньому на 40 відсотків.
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Сталося це через підвищення мінімальної зарплати в Україні. Тож виплати техперсоналу зросли, а решті працівників коштів не вистачає. І тепер балерини чи оперні прими отримують майже стільки, як прибиральниця чи електрик.
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