У Дніпрі актори театрів прийшли до чиновників облради з моторошною виставою (відео)

15:52, 30 травня 2017
Суспільство
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Через підвищення мінімальної зарплати зменшилися гонорари акторів.

Кадр із відео

Актори у Дніпрі влаштували театралізовану акцію протесту. Таким чином вони вимагають повернути їм достойну зарплатню. Із січня її зменшили в середньому на 40 відсотків.

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Сталося це через підвищення мінімальної зарплати в Україні. Тож виплати техперсоналу зросли, а решті працівників коштів не вистачає. І тепер балерини чи оперні прими отримують майже стільки, як прибиральниця чи електрик.

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Теги: #Дніпро#театр