"Курортний несезон": у соцмережах з'явилися фото з пустельних пляжів окупованого Криму

17:29, 31 травня 2017
Суспільство
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На початку купального сезону Крим не може похвалитися напливом туристів.

Пустельна набережна в Піщаному / фото: twitter.com/KrimRt

З моменту анексії відомі кримські курортні міста не можуть похвалитися напливом відпочивальникыв, напівпорожніми залишаються багато пляжів і готелів. На початку купального сезону 2017 ситуація виглядає аналогічною тому, що відбувалося в попередні два роки. Фото з кримських пляжів публікують в соцмережах, крім того обстановку можна оцінити завдяки картинкам з вебкамер, встановлених на набережних.

Читайте такожАні Лорак, "Грибы", "Время и стекло" та Лобода: українські артисти тріумфували на російській премії Кілька скріншотів і фото з Криму з'явилися в "Твіттері" RoksolanaToday&Крим. В Судаку, Піщаному, Береговому та Приморському набережні майже порожні, як і центр Гурзуфа.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.

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Теги: #окупація Криму