"Курортний несезон": у соцмережах з'явилися фото з пустельних пляжів окупованого Криму

З моменту анексії відомі кримські курортні міста не можуть похвалитися напливом відпочивальникыв, напівпорожніми залишаються багато пляжів і готелів. На початку купального сезону 2017 ситуація виглядає аналогічною тому, що відбувалося в попередні два роки. Фото з кримських пляжів публікують в соцмережах, крім того обстановку можна оцінити завдяки картинкам з вебкамер, встановлених на набережних.

Читайте такожАні Лорак, "Грибы", "Время и стекло" та Лобода: українські артисти тріумфували на російській премії Кілька скріншотів і фото з Криму з'явилися в "Твіттері" RoksolanaToday&Крим. В Судаку, Піщаному, Береговому та Приморському набережні майже порожні, як і центр Гурзуфа.

Судак

Ось парканчик новенький

Що б туристи не розбіглися pic.twitter.com/7uT5QD8bxQ — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) May 30, 2017

У мережу потрапили фото -анонси 4 несезону в Криму

Піщане,Гурзуф,Приморське і Ластівчине гніздо (закрито,до речі)

прямо зараз pic.twitter.com/qi7Kc2TwX9 — RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) May 31, 2017

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій проти РФ.