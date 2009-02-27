Вибухом газу зруйновано приватний будинок у м.Селідове

У Донецькій області внаслідок вибуху газу зруйновано приватний будинок і серйозно постраждав 27-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Донецькій області, о 12.03 26 лютого в м. Селідове, в одному з будинків приватного сектора внаслідок витоку побутового газу з балона місткістю 40 літрів стався вибух газо-повітряної суміші без подальшого горіння. В результаті вибуху опіки I-II ступеня обличчя, рук і верхніх дихальних шляхів одержав господар будинку - чоловік, 1981 року народження. Він був госпіталізований у стані середньої тяжкості. Будинок площею 10х8 м повністю зруйновано.

Причини і обставини події з`ясовуються. На місці працювали 7 чоловік оперативної групи ГУ МНС України в Донецькій області, а також дві одиниці техніки.

У Центрі також уточнили, що всього з початку року в області через порушення правил установлення та експлуатації газового устаткування загинули двоє людей, ще троє - постраждали.